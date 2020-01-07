Semih Özsoy Cenk Tosun'un babasıyla görüştü

Transferde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe'de hücum hattının da güçlendirilmesi gündeme geldi. İlk yarıda Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'tan beklediği verimi alamayan teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarı için Vedat Muriqi'ye destek olacak bir golcü ya da skorer bir kanat oyuncusu istiyor. FFP kriterleri nedeniyle kiralama formülü üzerinde çalışan yönetimin hedefinde; Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse, Kasımpaşa'lı Fode Koita ve Cenk Tosun var. Üç oyuncu için de temasların sürdürüldüğü belirtiliyor.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Cisse'ye karşılık Alanyaspor'a ilk etapta Mevlüt Erdinç takası önerilirken, güney ekibi para da talep ediyor...
Alanyaspor formasıyla ilk yarıda 12 gol atan 34 yaşındaki Papiss Cisse için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Cisse'nin ilk hedefi sezon sonu ülkesine dönmek. Ancak gelişme olursa oturur konuşuruz" dedi.
Koita'yı ise menajerlerin kulübe önerdiği bildirildi. 29 yaşındaki forvetin, Kasımpaşa'dan bonservisini alması halinde kadroya dahil edilebileceği ifade ediliyor. Gineli oyuncu, ligin ilk yarısında 12 maçta 4 gol kaydetti.
2016'dan beri Kasımpaşa'da oynayan Koita 86 maça çıkıp 19 gol kaydetti, 9 da asist gerçekleştirdi. Koita, kariyerinde Caen, Montpellier, Le Havre, Lens ve Blackburn Rovers formaları giydi.
CENK TOSUN'UN BABASIYLA GÖRÜŞME
Sürpriz iddia ise Cenk Tosun konusunda geldi. Başkan vekili Semih Özsoy'un Everton'dan ayrılacağı belirtilen milli futbolcunun babası ile görüşüp, nabız yokladığı konuşuluyor. Ancak Cenk ile Beşiktaş da görüşüyor.
Cenk Tosun, Everton'da bu sezon 8 maçta 328 dakika süre aldı; 1 gol+3 asist üretti. Ancelotti'nin kadroda düşünmediği 28 yaşındaki milli futbolcu İngiliz ekiplerinin de radarında.
(Fotomaç)
Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.
Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün borç batağında olduğunu söyledi ve “Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez” dedi.
Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.
İtalya’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için AC Milan’ı ikna etti. Yıldız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli takıma kiralanacak.
TRABZONSPOR’DA yabancı problemi... Badou Ndiaye transferi sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Karadeniz ekibi, yapılacak yabancı transferler için kadroda yer açmaya çalışıyor.
BREZİLYA’NIN önde gelen haber sitelerinden olan uol. com, dünyada takımlarından ayrılacak olan Brezilyalı futbolcuları açıkladı.