Semih Özsoy: Bizim için her puan kutsaldır

Mutlu olduklarını söyleyen Özsoy, daha da iyi olmadık istediklerini aktardı;

"HER PUAN KUTSALDIR"

Galibiyet serisine başlamak istediklerinden bahseden Semih Özsoy, "Mutluyuz, inşallah devam edeceğiz. İyi bir hava yakalamak istiyoruz. 2-0'dan sonra gevşeme gibi göziükse de zor bir deplasmandan çıktık mutluyuz. Her puan kutsaldır, her puan değerlidir. Böyle bir deplasmanda kazandık, o yüzden mutluyuz." diye konuştu.