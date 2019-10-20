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  3. Semih Özsoy: Bizim için her puan kutsaldır

Semih Özsoy: Bizim için her puan kutsaldır

Semih Özsoy: Bizim için her puan kutsaldır

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin ikinci başkanı Semih Özsoy, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduklarını söyleyen Özsoy, daha da iyi olmadık istediklerini aktardı;

"HER PUAN KUTSALDIR"

Galibiyet serisine başlamak istediklerinden bahseden Semih Özsoy, "Mutluyuz, inşallah devam edeceğiz. İyi bir hava yakalamak istiyoruz. 2-0'dan sonra gevşeme gibi göziükse de zor bir deplasmandan çıktık mutluyuz. Her puan kutsaldır, her puan değerlidir. Böyle bir deplasmanda kazandık, o yüzden mutluyuz." diye konuştu.

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