Semih Kaya'nın Yeni Malatyaspor'a transferi an meselesi

Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya Yeni Malatyaspor ile görüşüyor.
KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI
İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki stoperin küçük pürüzler hallolduktan sonra Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
3 YIL ÖNCE 2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya 2017 yılında 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu.
Deneyimli oyuncu 2018-2019 sezonunda ise Galatasaray'da kiralık olarak top koşturmuştu.
Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi hala resmen açıklanmayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray derbisi öncesi takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.
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