Semih Kaya'dan G.Saray'a mesaj: 'Boş sözleşmeyi imzalarım'

Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki Semih Kaya, Sarı Kırmızılı kulübün yöneticileriyle hiç para konuşmayarak, "Selçuk İnan geçen sezon ne yaptıysa ben de aynısını yaparım" mesajını yolladı. Sparta Prag ile bu sezon sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun geri dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki Semih Kaya, Sarı Kırmızılı kulübün yöneticileriyle hiç para konuşmayarak, "Selçuk İnan geçen sezon ne yaptıysa ben de aynısını yaparım" mesajını yolladı. Bu anlamda boş sözleşmeye imza atabileceğini belirten Kaya, ücretin belirlenmesini de yönetime bıraktı.

Sparta Prag ile bu sezon sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun geri dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor. Kaya, bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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