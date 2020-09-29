Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Semih Kaya'yı transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Semih Kaya ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Semih Kaya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
2017 yılında 2 milyon euro karşılığında Sparta Prag’a transfer olan Kaya, 2018-2019 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak top koşturmuştu.
Fenerbahçe Kulübünün "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında diğer Süper Lig ekiplerine ait formaların Fenerium'daki satışı başladı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Semih Kaya transferini açıkladı.
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