Semih Kaya isyan etti: 'Bunların adamlığı bu mu?'

Süper Lig'in 15. haftasında evinde BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya, sert açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası konuşan Semih Kaya, "Biz her maçı kazanamayız ama bazıları yenilmemizi bekliyor galiba. Kulübe hiç katkı vermeyenler gelip bir mağlubiyette bize küfür ediyor. Bunların adamlığı bu mu? Herkes ayağını denk alsın." dedi.

Sezon başında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Semih Kaya, toplamda 12 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

İşte Semih Kaya'nın açıklamaları;

"Böyle zamanları, mağlup olmamızı mı bekliyorlar. İyi gün taraftarları mı? Kulübe, bize hiç katkıları olmamış. Tek başımıza burada, yönetimimizle, hocamızla birlikte elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz. Birkaç kendini bilmez, tribünden bağırıyor. Bunu mu bekliyorlar. Bu kadar basit mi! Biz orada ne fedakarlıklar veriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oradan bizi yuhluyorlar. Küfür ediyorlar. Bu mu taraftarlık, bu mu destek. Herkes biraz fedakarlık göstersin. Biz, hocamız, yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Hiçbir şekilde kulübe katkısı olmayanlar gelip bizi yuhluyor. Herkes ayağını denk alsın! Herkes ona göre davransın. Hiçbir katkıları yok, gelmişler bize küfür ediyorlar. Biz burada kanımızı, canımızı veriyoruz. Sakatlanıyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Sen gelmişsin bize küfür ediyorsun. Bunların adamlığı bu mu! Bunları buraya alanlarda suç. Taraftara yasak var, onlar gelmiş bize küfrediyor. Yetkililere söylüyorum, belli bir sayı varsa ona göre alsınlar. Fazla bir şey de demek istemiyorum."