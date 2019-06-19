Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8593
  • 6,5673
  • 252.767
  • 93.857
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Semih Kaya için Sparta Prag'dan resmi açıklama

Semih Kaya için Sparta Prag'dan resmi açıklama

Semih Kaya için Sparta Prag'dan resmi açıklama

Sparta Prag'ın yeni teknik direktörü Vaclav Jilek, geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Semih Kaya hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Semih Kaya için Sparta Prag teknik direktörü Vaclav Jilek'ten açıklama geldi.

Çekya ekibinin yeni teknik direktörü olan Jilek, Semih Kaya'nın kamp kadrosuna dahil ettiklerini açıklarken Türk futbolcuya bir şans vermek istediğini belirtti.

''BENİM BİR PROBLEMİM YOK''

Çek basınına konuşan Vaclak Jilek, ''Semih, Sparta Prag'ın oyuncusu. Onunla birlikte çalışma fırsatım daha önceden olmadı, o yüzden bir problemim de olamaz. Göreve geldikten sonra da bir olumsuzluk görmedim. Kamp döneminde kendisine bakıp bir şans tanımak istiyorum.'' sözlerini kullandı.

Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky ise ''Semih Kaya, Sparta Prag'ın kontratlı oyuncusu. Antrenmanlara çıkacak ve son kararı teknik direktör verecektir.'' diye konuştu.

Galatasaray ile 4 lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 28 yaşındaki stoperin Sparta Prag ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı

Çılgın Turizm

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

IMEI numaralı cihazların ticaretine düzenleme