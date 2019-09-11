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Semen Altman: Gücümüz yetmedi!

Semen Altman: Gücümüz yetmedi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye'ye 4-0 yenilen Moldova'nın teknik direktörü Semen Altman, farklı mağlubiyet yaşadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Altman, Türkiye karşısında istediklerini yapamadıklarını belirtti.

Türkiye'nin galibiyeti hak ettiğini vurgulayan Altman, "Böyle bir neticeyi beklemiyorduk. Hak etmedik. Oynadığımız futbol için üzgünüm. Gücümüz yetmedi. Böyle bir tempoda oynamaya alışık değiliz. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadesini kullandı.

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