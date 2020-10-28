Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu'nun ekibinde

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile sportif direktörlük konusunda 2020-21 sezonu için anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertlilerde futbol takımının yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibinde, kulübün uzun yıllar formasını giyen Selçuk Şahin de yer alacak.

Selçuk Şahin, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yanyana oynarken çok büyük keyif aldığım, bana göre Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu ile bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'mizin başarısı için beraber olacağız. İnşallah özlediğimiz şampiyonluklar ve kupalarla dolu bir serüven olur. Tekrardan aileme geri dönmek tarif edilemez bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

2003-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Selçuk Şahin, geçen sezon Bursaspor'da futbolu bırakmıştı.