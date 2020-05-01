Selçuk İnan'ın kaderini Fatih Terim belirleyecek

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda biten 35 yaşındaki Selçuk İnan'ın, "Yaşıtlarım hâlâ futbol oynuyor, ben de oynamak istiyorum" çıkışı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki kararı merak konusu oldu.
Sarı kırmızılı yönetim, takımdan talep ettiği indirimi şu ana kadar kabul eden tek oyuncu olan Selçuk'un kalmasından yana görüş bildirirken tecrübeli futbolcunun durumunun Fatih Terim'le yapacağı görüşmeden sonra belli olacağı belirtildi.
1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyip, futbolu Galatasaray'da bırakmayı hedefleyen kaptan Selçuk'un daha sonra ise teknik heyette yer alması bekleniyor.
Selçuk, bu sezon 6'sı lig olmak üzere 10 maçta görev yaparken, skora katkı sağlayamadı.
(Sabah)
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.
Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı. Açıklama takımın ekonomik planlaması netleştikten sonra yapılacak.
Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.
Futbolu bırakmak istemediğini ve yeni sezonda devam etmek istediğini açıklayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın durumu teknik direktör Fatih Terim ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.
8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Younes Belhanda, sürekli Wesley Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.
Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.
Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğuna damga vuran futbolculardan Muhammet Altıntaş, AKŞAM'a konuştu.