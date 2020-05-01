Selçuk İnan'ın kaderini Fatih Terim belirleyecek

Futbolu bırakmak istemediğini ve yeni sezonda devam etmek istediğini açıklayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın durumu teknik direktör Fatih Terim ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda biten 35 yaşındaki Selçuk İnan'ın, "Yaşıtlarım hâlâ futbol oynuyor, ben de oynamak istiyorum" çıkışı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki kararı merak konusu oldu.

Sarı kırmızılı yönetim, takımdan talep ettiği indirimi şu ana kadar kabul eden tek oyuncu olan Selçuk'un kalmasından yana görüş bildirirken tecrübeli futbolcunun durumunun Fatih Terim'le yapacağı görüşmeden sonra belli olacağı belirtildi.

1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyip, futbolu Galatasaray'da bırakmayı hedefleyen kaptan Selçuk'un daha sonra ise teknik heyette yer alması bekleniyor.

Selçuk, bu sezon 6'sı lig olmak üzere 10 maçta görev yaparken, skora katkı sağlayamadı.

(Sabah)