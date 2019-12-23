Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9357
  • 6,5857
  • 283.246
  • 111687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Selçuk İnan sezon sonu futbolu bırakma kararı aldı

Selçuk İnan sezon sonu futbolu bırakma kararı aldı

Selçuk İnan sezon sonu futbolu bırakma kararı aldı

Göztepe maçında performansıyla eleştirilen Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, veda kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in gözünden iyice düşen tecrübeli futbolcu, başka bir takıma gitmek istemediği için sezon sonunda futbolu bırakıyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 kaybederek zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başında Selçuk İnan geliyor.

Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile sakat Lemina ve Seri'nin yokluğunda Taylan'ın yerine kaptan Selçuk'u ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, deneyimli oyuncusuna bir daha çok zorda kalmadıkça forma yüzü göstermeyecek...

JÜBİLE YAPACAK

Sezon başında biten sözleşmesi 1 yıllığına uzatılırken kazandığı 2 milyon 950 bin artı maç başı 25 bin Euro'yu 4 milyon TL'ye indirerek Sarı-Kırmızılı takımda kalan 34 yaşındaki orta saha, gelen tepkilerden de yıldı.

Galatasaray forması altında 9. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, sezon sonunda jübile yapmaya karar verdi.

Başka bir takıma gitmek istemeyen Selçuk'un, futbolu bıraktıktan sonra da farklı görevlerde Galatasaray'a hizmet etmek istediği biliniyor. 

(Habertürk)


Serenay ile Kerem barıştı mı? O detay kafaları karıştırdı
Işın Karaca yeni bir aşka yelken açtı
'Defne'nin sesi yok'
'Bu saatten sonra anca kefen giyerim'
'Meryem için oyuncu olurum'
<p>İddiaya göre olay saat 01.00 sıralarında Kadıköy istikametine doğru giden 34 UV 5981 plakalı otom

Kaza Yapan Aracı İzlerken Zincirleme Kazaya Neden Oldular

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fırlatma başarısız oldu... Boeing'in Starliner mekiği çöle indi

Derbiyi en iyi anlatan 10 kare