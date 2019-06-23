Selçuk İnan için son açıklama: Galatasaray'da kalacak!

A Spor'a konuşan Altıparmak, "Selçuk Galatasaray'da kalacak" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

İNDİRİMLİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 2 milyon 950 bin euro kazanan tecrübeli oyuncunun 500 bin euroluk bir sözleşme üzerinden 1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

Transfere yoğunlaşan Galatasaray yönetiminin, Selçuk İnan konusunda bir problem yaşanadığını düşünmediğinden aceleci davranmadığı kaydedildi.

34 yaşındaki oyuncu, 2011'den bu yana sarı-kırmızılı formayı giyerken, geçtiğimiz sezon 35 maçta 1722 dakika süre aldı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.