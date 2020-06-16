Selçuk İnan: 'Hakkımızın yendiğini düşünüyorum'

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Selçuk, “Muslera çok güçlü ve moralli olduğu için kısa sürede dönecektir” ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Rizespor maçında ayağı kırılan ve bugün ameliyat edilen Fernando Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selçuk İnan, “Çok üzgünüz. Ama morali çok yüksekti. Tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede daha güçlü dönecektir. Kendisi çok güçlü bir karakter ve iyi bir insan. İlgiden dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zorlu bir süreçten geçiyoruz. Üzücü bir maçtı. Ama futbolda bunlar da var. İnşallah Muslera daha güçlü dönecek” diye konuştu.
“Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz”
Rizespor maçının kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu da söyleyen Selçuk İnan, “Biraz hayal kırıklığı oldu maçta. Hakkımızın da yendiğini düşünüyoruz. Ama asıl üzücü olan 2 oyuncumuzu kaybetmek. Sağlık her şeyden önemlidir. Maç geçti gitti ama hedef devam ediyor. Pes etmiş değiliz. Bugün Muslera’yı mutlu gördüğümüz için bizim de morallerimiz yerine geldi” dedi.
Geleceğiyle ilgili sorulan soruları “İleride bilgi vereceğim” şeklinde yanıtlayan tecrübeli oyuncu, Muslera’nın da beklenenden erken döneceğine inandığını söyleyerek, “Muslera çok güçlü. Bu sakatlıklardan sonra psikoloji de çok önemli bu sakatlıklardan sonra. Mental olarak çok güçlü ve mutlu bir insan olduğu için, bu durum dönüşünü çabuklaştıracaktır” açıklamasında bulundu.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Özellikle stoper ve bek mevkilerinde çektiği sıkıntılarla belki de şampiyonluktan olan Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunduklarını açıkladı.
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 2021 yılında oynanacak Devler Ligi final maçı ise seyircili olarak İstanbul'da oynanacak.
Trabzonspor kulübünde eski başkan Muharrem Usta 40 milyon TL'ye yakın alacaklarından feragat ederken, kulüp ise açtığı davaları geri çekti.
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen ve sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 30 yaşındaki Carlos Eduardo'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor. Brezilyalı 10 numaranın sarı-lacivertli formayı giymesi, Galatasaray açısından sevindirici bir durum olacak. Fenerbahçe, Carlos Eduardo'yu transfer ederse, Al Hilal de Galatasaray'dan Belhanda'yı transfer edecek.
1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.