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aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 15:51
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Selçuk İnan: 'Hakkımızın yendiğini düşünüyorum'

Selçuk İnan: 'Hakkımızın yendiğini düşünüyorum'

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Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Selçuk, “Muslera çok güçlü ve moralli olduğu için kısa sürede dönecektir” ifadelerini kullandı.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Selçuk, “Muslera çok güçlü ve moralli olduğu için kısa sürede dönecektir” ifadelerini kullandı.

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Rizespor maçında ayağı kırılan ve bugün ameliyat edilen Fernando Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selçuk İnan, “Çok üzgünüz. Ama morali çok yüksekti. Tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede daha güçlü dönecektir. Kendisi çok güçlü bir karakter ve iyi bir insan. İlgiden dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zorlu bir süreçten geçiyoruz. Üzücü bir maçtı. Ama futbolda bunlar da var. İnşallah Muslera daha güçlü dönecek” diye konuştu.

“Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz”

Rizespor maçının kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu da söyleyen Selçuk İnan, “Biraz hayal kırıklığı oldu maçta. Hakkımızın da yendiğini düşünüyoruz. Ama asıl üzücü olan 2 oyuncumuzu kaybetmek. Sağlık her şeyden önemlidir. Maç geçti gitti ama hedef devam ediyor. Pes etmiş değiliz. Bugün Muslera’yı mutlu gördüğümüz için bizim de morallerimiz yerine geldi” dedi. 

Geleceğiyle ilgili sorulan soruları “İleride bilgi vereceğim” şeklinde yanıtlayan tecrübeli oyuncu, Muslera’nın da beklenenden erken döneceğine inandığını söyleyerek, “Muslera çok güçlü. Bu sakatlıklardan sonra psikoloji de çok önemli bu sakatlıklardan sonra. Mental olarak çok güçlü ve mutlu bir insan olduğu için, bu durum dönüşünü çabuklaştıracaktır” açıklamasında bulundu.

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