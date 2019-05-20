Selçuk İnan: Çok mutluyuz, gururluyuz

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, GSTV'de yaptığı açıklamada, şampiyonluğun çok anlatılabilecek bir şey olmadığını belirterek, "İnanılmaz bir duygu. Çok mutlu oluyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz, gururlanıyorsunuz." dedi.

Şampiyonluk kutlamaları için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen taraftarlara teşekkür eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar aynı zamanda her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Bu şampiyonluğu fazlasıyla en az bizim kadar hak ettiler. Belki daha fazla hak ettiler. Onları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum takımım adına. İyi bir takımımız var. Önemli bir hocamız var. Herkes birlik beraberlik içerisinde. İki kupayı kazanmak gerçekten kolay bir iş değil. Galatasaray kazanınca biraz daha normalmiş gibi gelebilir insanlara ama bu iş kolay bir iş değil. Çok emek gerekiyor, çok çalışmak, çok zaman harcamak gerekiyor. Bunu da fazlasıyla herkes yerine getirdi. Dolayısıyla emeğin karşılığını almak çok güzel bir şey. Çok mutluyuz, gururluyum."

Kendisinin 13. kupasını aldığına dikkati çeken Selçuk İnan, "Önemli bir şey. 8 senede 13 kupa kazandık. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diagne: "Gurur duyuyorum"

Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Mbaye Diagne ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Bunu tarif edebilecek kelimeleri tam olarak bulabilirim ama hayatımın en güzel günü olduğunu söyleyebilirim. Hem kupayı aldık, hem lig şampiyonu olduk, aynı zamanda en fazla gol atan oyuncuyum. Bundan dolayı çok mutluyum ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

Gelecek sezon mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi'nin hayali olduğunu kaydeden Diagne, "Hazırlık süremiz olacak. Onun öncesinde Afrika Kupası’nda oynayacağım. Sonrasında geri dönüp dinlenmem gerekiyor. Ondan sonra takımla birlikte hazırlıklar var. Gelecek sene ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.