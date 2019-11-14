Selamünaleykümmmm! Türkiye-İzlanda muhtemel 11'ler

AKŞAM

İZLANDA’DA Milli Takımımız’a havaalanında pasaport kontrolü bahanesiyle yapılan zulüm ve kaptan Emre Belözoğlu’na uzatılan tuvalet fırçası nedeniyle, bozulan moraller ve grupta kaybettiğimiz tek maç... Ardından Arnavutluk ve Fransa’ya karşı elde ettiğimiz başarıları hazmedemeyen Fransa ve Almanya’nın asker sevinci nedeniyle UEFA’ya şikayeti ve aleyhimize açılan soruşturma, uygulanan mobing, psikolojik taciz. Hepsini yıka yıka gelen Ay-Yıldızlılar bu akşam İzlanda karşısında hesabı kesecek. 1 puan bile final biletini cebimize koymamıza yetiyor. Ancak 3 puan, grubu lider tamamlama ve Euro 2020 finallerinde seri başı olma yolunu açar. Haydi Türkiye!