Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,767
  • 6,3487
  • 271.229
  • 104828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Selamünaleykümmmm! Türkiye-İzlanda muhtemel 11'ler

Selamünaleykümmmm! Türkiye-İzlanda muhtemel 11'ler

Selamünaleykümmmm! Türkiye-İzlanda muhtemel 11'ler

İzlanda’da ‘Tuvalet fırçası, pasaport işkencesi, ‘Asker selamı’ üzerinden UEFA’nın ve rakiplerin mobingi... Hepsini aştık, bugüne ulaştık. Şimdi hesap zamanı...

AKŞAM

İZLANDA’DA Milli Takımımız’a havaalanında pasaport kontrolü bahanesiyle yapılan zulüm ve kaptan Emre Belözoğlu’na uzatılan tuvalet fırçası nedeniyle, bozulan moraller ve grupta kaybettiğimiz tek maç... Ardından Arnavutluk ve Fransa’ya karşı elde ettiğimiz başarıları hazmedemeyen Fransa ve Almanya’nın asker sevinci nedeniyle UEFA’ya şikayeti ve aleyhimize açılan soruşturma, uygulanan mobing, psikolojik taciz. Hepsini yıka yıka gelen Ay-Yıldızlılar bu akşam İzlanda karşısında hesabı kesecek. 1 puan bile final biletini cebimize koymamıza yetiyor. Ancak 3 puan, grubu lider tamamlama ve Euro 2020 finallerinde seri başı olma yolunu açar. Haydi Türkiye!


Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı
O teklif ortalığı karıştırdı! Hangi ünlü yıldız kabul etti?
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama
Korel ailesinde sular durulmuyor! Tehdit iddiası ortalığı karıştırdı
Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
<p>Olay, Azdavay ilçesinde meydana geldi. Selahattin Karaburak´a ait akaryakıt istasyonuna, akşam sa

Akaryakıt İstasyonuna Giren Ayı Paniğe Neden Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Washington'da Erdoğan alarmı!