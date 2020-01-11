Sekidika'nın United'ın kasından döndüğü ortaya çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'nın Manchester United'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'nın Manchester United'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Genç futbolcu, henüz 17 yaşındayken Stoke City ve Manchester United'ın dikkatini çekti. Özellikle Alex Ferguson ondaki ışığı fark etti ve almak istedi. Fakat İngiltere İçişleri Bakanlığı çalışma izni vermeyince transfer suya düştü. Sekidika 2014'de Portekiz'de amatör bir takıma idmanlara başladı. Orada Benfica tarafından keşfedildi ve Türkiye'ye ulaşan macerası da başlamış oldu.

Eskişehir'de 29 maçta 14 gol atıp, 3 de asist yapan Nijeryalı'nın sarı-kırmızılı forma altındaki performansı merak ediliyor.

(Fotomaç)