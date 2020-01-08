Sekidika sözleşmesini feshetti, Galatasaray'a geliyor!

Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı Sekidika ile ilgili Eskişehirspor cephesinden açıklama geldi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Jesse Sekidika konusunda bilgisinin olmadığını ve Jesse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ettiklerini söyledi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Akgören, Jesse'nin Galatasaray'a transfer olduğuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Akgören, "Jesse biz göreve gelmeden önce ihtar çekmiş ve bizden 83 bin Euro alacak istedi. Jesse ödeme yapacağımız süreci kabul etmedi. İstanbul takımlarıyla görüşmeler yapmış. Jesse için farklı Anadolu kulüpleri transfer teklifinde bulundu. Bir kulüple çok ciddi rakama anlaştık. Oradan çok ciddi gelir elde edecektik. Kendisine ve menajerine bunu aktardık. Menajeri kabul etti. Ertesi gün Jesse'yi razı edemediğini söyledi. Yarın ya da yarından sonra menajeri gelecek. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru" dedi.