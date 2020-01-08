  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 15:12
  • |
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 15:12

Sekidika sözleşmesini feshetti, Galatasaray'a geliyor!

Sekidika sözleşmesini feshetti, Galatasaray'a geliyor!

Paylaş

Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı Sekidika ile ilgili Eskişehirspor cephesinden açıklama geldi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Jesse Sekidika konusunda bilgisinin olmadığını ve Jesse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ettiklerini söyledi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Akgören, Jesse'nin Galatasaray'a transfer olduğuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Akgören, "Jesse biz göreve gelmeden önce ihtar çekmiş ve bizden 83 bin Euro alacak istedi. Jesse ödeme yapacağımız süreci kabul etmedi. İstanbul takımlarıyla görüşmeler yapmış. Jesse için farklı Anadolu kulüpleri transfer teklifinde bulundu. Bir kulüple çok ciddi rakama anlaştık. Oradan çok ciddi gelir elde edecektik. Kendisine ve menajerine bunu aktardık. Menajeri kabul etti. Ertesi gün Jesse'yi razı edemediğini söyledi. Yarın ya da yarından sonra menajeri gelecek. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru" dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sumudica: 'Futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var'

title

Gençlerbirliği'nden hücuma Çek santrfor

title

Mehmet Özdilek'ten fikstür tepkisi: 'Adalet yok gibi gözüküyor'

Anadolu Efes´in Kan Kanseriyle Mücadele Dansı Alkış Topladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da 6 futbolcu eşyalarını topladı
Galatasaray'da 6 futbolcu eşyalarını topladı

Galatasaray'da 6 futbolcu eşyalarını topladı

Ocak ayını yoğun geçiren Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da
Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Falette, İstanbul'a geldi.

Abdullah Avcı'dan Cenk Tosun açıklaması
Abdullah Avcı'dan Cenk Tosun açıklaması

Abdullah Avcı'dan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı; transfer çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Eskişehirspor cephesinden flaş Sekidika açıklaması
Eskişehirspor cephesinden flaş Sekidika açıklaması

Eskişehirspor cephesinden flaş Sekidika açıklaması

Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı Sekidika ile ilgili Eskişehirspor cephesinden açıklama geldi.

Efsane futbolcuya silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Efsane futbolcuya silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Efsane futbolcuya silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Sırbistan futbolunun efsaneleri arasında yer alan Darko Kovacevic, Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Kovacevic'in ayağından vurulduğu ve hastanede olduğu belirtildi.

Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi
Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi

Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi

Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.

Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız...
Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız...

Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız...

Türkiye fiili olarak net yüzde 67'lik vergi oranı ile dünyada futbolcuların veya futbolcular için kulüplerinin en fazla vergi ödediği ülke oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.