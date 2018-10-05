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Şehitlerimizin anısına tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak

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TFF'den yapılan açıklamada, şehitlerimiz için bu hafta tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.

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İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan açıklama:

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 5-8 Ekim 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig ile amatör liglerdeki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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