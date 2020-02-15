Şehit çocuklarını dolandırmaktan bir yıl men

AKŞAM
15 TEMMUZ 2016 tarihinde Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden Erol İnce’nin kemiklerini sızlatan olaylar yaşandığı öğrenildi. İnce’nin tekvandocu çocukları Arda ve Ahmet İnce’nin antrenör Ö. A. tarafından dolandırıldığı öne sürüldü. Aile iddiaları Tekvando Federasyonu’na iletti. Federasyon Ö.A’yı suçlu buldu ve 1 yıl hak mahrumiyeti verdi. Antrenörün şehit çocuklarının hesabına yatırılan paradan 3 bin TL maç masrafı adı altında para aldığı belirlendi. Ö.A kararı tahkime taşırken, Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’nun son toplantısında kararı onadığı ve antrenörün 1 yıllık cezasının kesinleştiği belirlendi. Ö.A’nın ayrıca şehit çocuklarıyla birçok siyasetçi ve spor adamını ziyaret ederek yardım topladığı ancak bunları aileye vermediği de iddia edildi.
15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.
ALEXANDER Sörloth, Trabzonspor’un Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
GSRAY koduyla borsada işlem gören Galatasaray hisseleri yüzde 20 yükselişle yatırımcının yüzünü güldürdü.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi konusunda sadece iki alternatif kaldı. MHK, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kararını verecek.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
LİGDEKİ son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Sivasspor’un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan F.Bahçe, A.Gücü karşısında tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.