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aksam.com.tr
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 08:00
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  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 08:00

Şehit çocuklarını dolandırmaktan bir yıl men

Şehit çocuklarını dolandırmaktan bir yıl men

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15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.

AKŞAM

15 TEMMUZ 2016 tarihinde Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden Erol İnce’nin kemiklerini sızlatan olaylar yaşandığı öğrenildi. İnce’nin tekvandocu çocukları Arda ve Ahmet İnce’nin antrenör Ö. A. tarafından dolandırıldığı öne sürüldü. Aile iddiaları Tekvando Federasyonu’na iletti. Federasyon Ö.A’yı suçlu buldu ve 1 yıl hak mahrumiyeti verdi. Antrenörün şehit çocuklarının hesabına yatırılan paradan 3 bin TL maç masrafı adı altında para aldığı belirlendi. Ö.A kararı tahkime taşırken, Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’nun son toplantısında kararı onadığı ve antrenörün 1 yıllık cezasının kesinleştiği belirlendi. Ö.A’nın ayrıca şehit çocuklarıyla birçok siyasetçi ve spor adamını ziyaret ederek yardım topladığı ancak bunları aileye vermediği de iddia edildi.

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Şehit çocuklarını dolandırmaktan bir yıl men
Şehit çocuklarını dolandırmaktan bir yıl men

Şehit çocuklarını dolandırmaktan bir yıl men

15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.

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