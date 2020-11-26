Seçim yok, adaylara etik ayarı

AKŞAM

Mustafa Cengiz'in adaylara göndermede bulunduğu sırada 'Genel Kurul'un yapılmayacağı açıklandı, 26 Aralık'ta seçim olmayacak. Galatasaray Yönetimi, 26 Aralık'ta seçim yapacağını açıklamştı. Birbiri üstüne adaylar çıkmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, dün "etik olarak aday olun, etiket için değil." dedi. İçişleri Bakanlığı genel kurulların 28 Şubat 2021 sonrasına ertelendiğini duyurdu. Bu bağlamda Galatasaray'da seçim rafa kalktı.

Galatasaray, dün kriptopara sektöründeki Socios.com ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı... İmza törenine Başkan Mustafa Cengiz de katıldı. Cengiz, seçim kararının ardından başkan adaylıklarını açıklayan isimlere, “Asla baskın seçim yapmadık. Aynı anda 3-4 aday birden çıktı. Rekabet ne kadar güçlüyse, siz o kadar güçlü olursunuz. Tüm adayların hepsi Galatasaray için var. Başkan adayları etiket için değil, etik için çıksın. Aday olup olmayacağım konusunda 4 Aralık’ta bir açıklama yapacağım” göndermesinde bulundu.



KURUL 28 ŞUBAT’A KADAR YOK

Cengiz, seçimin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili ise “Seçim için resmi başvurumuzu yaptık cevap bekliyoruz. Biz laf olsun diye başvuru yapmadık. İnanmadığımız hiçbir işe girmeyiz. Elbette seçim olacak. Bu pandemi de elbet bitecek. Enseyi karartmayın” açıklamasını yaptı. Ancak İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm genel kurulların 28 Şubat 2021’e kadar ertelendiğini açıkladı. Trabzonspor, kulübe gelen genelgeyi yayınladı ve kendi yapacağı genel kurulun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Galatasaray’da da seçim böylece ertelenmiş oldu.

TERİM SÜRE KONUSUNDA HAKLI

Mustafa Cengiz, Kayserispor maçıyla ilgili ise şunları söyledi: “Hocamız süre konusunda haklı. Genç hakemleri destekliyoruz. Ama sadece futbolu güzelleştirmeye çalışanları destekliyoruz. 20 şut atıp gol atamazsın, 1 şut atarsın gol olur. Futbolun güzelliği bu... Bu bizi üzüyor, kahrediyor. Hocamızı da... Bazen 6 saniye kuralı sadece bize işliyor. Başka takımlara işlemiyor. Hem de aynı hakemler tarafından. Bazen adam uzatıyor da uzatıyor. Alınacak puanlarımız var. Rakipler alınmasın ama Türkiye’nin en büyük sivil dayanışma gücü Galatasaray’dır.”

YÜZDE 80'İ ASLAN'IN

Galatasaray kriptopara sektörünün öncülerinden Socios.com ile iş birliği anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma gereği $GAL Fan Token’ların %80’i Galatasaray’a, %20’si ise Socios’a ait olacak. Aslan’ın 10 milyon “token”ı bulunduğu aktarıldı.



GALATASARAY BAŞKANI YALAN SÖYLEMEZ

Cengiz: “Anomiye düşmeyelim. Galatasaray Başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Evliler daha iyi bilir. Her eleştiriye saygım var. Önde emsal var. 20 Ocak’ta seçime girdik, 25 Ocak tarihinde devir teslim aldık. 3-4 günümüz vardı. 31 Ocak’ta da ara transfer kapandı.”



MORALİM BOZULMAZ

Cengiz: “Bize iş yaptırmamaya çalışıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Ben dünyada geçirilen hastalıklar ve darbeler arasında tekim. Aynı anda dört ayrı organdan ameliyat oldum. Böyle bir başka örnek yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. Kalbim Galatasaray ile devam ediyor.”

GALATASARAY BİR TUTKU



Cengiz: “Şehitlik mertebesi çok yüksek ama ateş düştüğü yeri yakar. Tasavvur edemiyorum. Allah kimseye vermesin. Ferid Dursunov’un babası Fazıl Bey ile konuştum. Çok duygusallaştık. Dedi ki, ‘Evladım yaşasa, sizin telefon ettiğinizi bilse inanın çok mutlu olurdu’ dedi. Galatasaray bir his bir tutku takımı. Allah ona gani gani rahmet eylesin.”

