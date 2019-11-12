Seçim yapılacak, Cengiz belirsiz

AKŞAM

GALATASARAY’DA seçim krizi yeniden patlak verdi. Sarı-Kırmızılılar’da Başkan Mustafa Cengiz yönetimi mali olarak ibra edilmesine rağmen idari olarak ibra edilmemişti. Bu gelişme üzerine mahkemeye başvuran Galatasaray yönetimi idari ibrasızlığa tedbir konulmasını sağlamıştı. İstinaf Mahkemesi ‘Seçim yapılmamasına yönelik tedbiri’ kaldırdı. Karar oy çokluğuyla verildi. Mahkeme ayrıca, dava açan G.Saray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak’ın aday olabileceğini de belirtti. Karar sonrası dava açmayan Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal’ın yeniden aday olup olmayacağı soruları akıllara geldi. Bu konuda hukukçular ikiye ayrılmış durumda.

POLAT DÖNEMİ ÖRNEK VERİLDİ

Hukukçuların bir kısmı; dava açan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın tüm yönetim için böyle bir hamle yaptığı ve bu nedenle Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal’ın yeniden aday olabileceğini belirtiyor. Diğer hukukçular ise ibra olayının şahsi bir olay olduğunu ve tüm yöneticilerin tek tek dava açması gerektiğini dile getiriyor. Hatta bu hukukçular Adnan Polat döneminde yönetim kurulu üyelerinin tek tek dava açtığını da ifade ediyor. Hukukçular, İstinaf Mahkemesi’nin kararının son karar olduğunu ve yönetiminin bu karara itiraz edemeyeceğini de belirtiyorlar.

DERNEKLER MASASINA YAZI GİTTİ

Sarı-Kırmızılı Yönetim bu karar sonrası dün bir araya geldi. Hukukçuların da hazır bulunduğu yönetim kurulu toplantısında tüm detaylar masaya yatırıldı. Yöneticiler, “Daha yapacak çok işimiz var. Göreve devam etmeliyiz” görüşünde birleşti. Başkan Mustafa Cengiz ise kulübün hukukçularının hazırlacağı raporu bekliyor. Muhalefet cephesi ise işi sıkı tutmuş durumda. Mahkemenin bu kararı sonrası Dernekler Masası ve Galatasaray Kulübü’ne gerekenin yapılması konusunda birer yazı gönderildi. Muhalefet tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

21 ARALIK’TA OLABİLİR

G.SARAY’DA verdi. seçimin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Sarı-Kırmızılılar’ın kısa süre içinde seçim tarihi açıklaması lazım. Cim-Bom’da seçim süreçlerini yakından takip eden isimler seçimin 21 Aralık’ta yapılacağını ön görüyor.

KAZANMA ŞANSI SIFIR

G.SARAY’IN eski İkinci Başkanı Hamdi Yasaman şunları söyledi: “Mustafa Cengiz, G.Saray’ın temelini oluşturan, felsefesini karşısına aldığı için kazanma şansı bence sıfır. Hiçbir şansı yok bana göre. Bu karara artık itiraz edilemiyor. Kesin karardır. Buna yapılacak bir şey yok. Tedbir kararları istinafa gider ve biter daha fazla itiraz edilemez.

FATİH TERİM TAKİPTE!..

G.SARAY Teknik Direktörü, yaşanan bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetim ile fikir alışverişinde bulunan deneyimli çalıştırıcı bu olumsuz durumun futbolculara yansımaması için bazı önlemler alacak. Terim, oyuncularını sadece futbola konsantre etmeyi planlıyor.

HAMAMCIOĞLU: BEN DİVAN BAŞKANIYIM

G.SARAY Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, son gelişmeleri şöyle yorumladı: “Daha önce Sayın Mustafa Cengiz’e seçim yapın demiştik. Yönetime yaptığımız çağrının ne kadar doğru olduğu ortada. Ben divan başkanıyım. Benden başkan adayı olduğuma dair bir açıklama duydunuz mu? Hatta konsensüs yapıp, tek aday olmalı ve dönemini bitirmeliydi. Tekrar seçime girip girmeyeceği konusunda hukukçuların farklı görüşleri var. Bu tamamen hukuksal bir süre. Bekleyip, göreceğiz.”