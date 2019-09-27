Seçim 13 Ekim'de

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, kulüpte olağanüstü seçimli genel kurulu kararı aldıklarını ifade etti. Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, “Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

ORMAN GÖREVİNİ BIRAKMADI

Fikret Orman’ın istifa etmediğini dile getiren Atalay, ilerleyen zamanlarda değerlendirme yapılacağını söyledi. Atalay, “Fikret Orman, zaten istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır” diye konuştu. Ancak Başkan Fikret Orman’ın da bu seçimde yeniden aday olup olmayacağı konusunda bir ipucu vermedi.