Sebastian Vettel'den Merdeces'e mesaj

Sezon sonunda Ferrari'den ayrılarak Aston Martin'e geçecek olan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
Lewis Hamilton, "Ferrari, yolları ayırma kararı alınca kariyerimi bitirmeyi düşünüyordum. Sonra, Aston Martin'den teklif geldi. Ben de bu spora vereceğim bir şeyler olduğunu düşünerek kabul ettim." dedi.
Vettel, Max Verstappen'in 'Pilotların yüzde 90'ı bu Mercedes ile şampiyon olur' sözleriyle ilgili düşüncesi sorulması üzerine, "Bunu söylemek zor. Mercedes'in gerçekten iyi bir aracı var. Takım inanılmaz güçlü ve Lewis Hamilton da tüm bu avantajı kullanıyor. Bence, çok az sürücü Lewis kadar başarılı olabilirdi. Lewis'in ne kadar harika bir pilot olduğunu unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Alman pilot, "Mercedes'ten bana teklif gelse hayır diyemezdim. Şu anda Mercedes'ten gelecek bir teklife hayır diyebilecek tek bir pilot yok. Lewis'in yanındaki aracı ben sürmek isterdim. Max Verstappen'e sorun, o da çok isteyecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Manchester United'a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de en fazla dikkat çeken isim, Fenerbahçe'den transferin son günü kiralanan Deniz Türüç oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada başarılı futbolcuyla ilgili yorumlar yaptı.
• "Fenerbahçe'de kalsaydı belki de linç edilecekti. Deniz Türüç çok güzel işler yapıyor."
• "Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'de başarılı olamamasının sebebi tamamen Fenerbahçe'dir. Geldiği günden bu yana Başakşehir'e acayip uyum sağladı. Okan Buruk onu çok iyi kullanıyor."
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil'in sezon sonuna kadar Arsenal'de kalacağı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerine Avrupa'da devam edeceği belirtildi. Mesut'un ilk tercihin sarı-lacivertli formayı giymek olduğu iddia edildi.
Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
SÜREÇ
• Süper Lig'in devleri, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını yakından takip etti.
• Herkesin gözün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'daydı.
• Galatasaray'ın bir temsilcisi, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştü.
• Sulemana, Galatasaray gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu 6 maçtır gol atamayan Mbwana Samatta ile moral görüşmesi yaptı.
Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların teknik ekibinin, kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi. Hollandalı eldiven bu sezon Norwich ile çıktığı 12 maçın 5'inde gol yemedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.