Sebastian Vettel'den Merdeces'e mesaj

4 kez dünya şampiyonu Alman sürücü Sebastian Vettel, Mercedes AMG Petronas takımıyla ilgili düşüncelerini açıkladı.

Sezon sonunda Ferrari'den ayrılarak Aston Martin'e geçecek olan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Lewis Hamilton, "Ferrari, yolları ayırma kararı alınca kariyerimi bitirmeyi düşünüyordum. Sonra, Aston Martin'den teklif geldi. Ben de bu spora vereceğim bir şeyler olduğunu düşünerek kabul ettim." dedi.

Vettel, Max Verstappen'in 'Pilotların yüzde 90'ı bu Mercedes ile şampiyon olur' sözleriyle ilgili düşüncesi sorulması üzerine, "Bunu söylemek zor. Mercedes'in gerçekten iyi bir aracı var. Takım inanılmaz güçlü ve Lewis Hamilton da tüm bu avantajı kullanıyor. Bence, çok az sürücü Lewis kadar başarılı olabilirdi. Lewis'in ne kadar harika bir pilot olduğunu unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Alman pilot, "Mercedes'ten bana teklif gelse hayır diyemezdim. Şu anda Mercedes'ten gelecek bir teklife hayır diyebilecek tek bir pilot yok. Lewis'in yanındaki aracı ben sürmek isterdim. Max Verstappen'e sorun, o da çok isteyecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.