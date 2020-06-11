Sebastián Abreu: 'Falcao fantastik bir oyuncu'

AKŞAM
2008-2009 yılları arasıda Arjantin temsilcisi River Plate’te forma giyen Sebastián Abreu, eski takım arkadaşı Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. “comutricolor. com”a konuşan 43 yaşındaki Uruguaylı eski futbolcu, Galatasaray’ın süper starını öve öve bitiremedi. Falcao’nun muhteşem bir oyuncu olduğunun altını çizen, Abreu, El-Tigre’nin Kolombiya ve River’ın en önemli isimleri arasında olduğunu söyledi.
BÜYÜK BİR KAPASİTEYE SAHİP
Falcao’nun kendisinde çok iyi anılar bıraktığını vurgulayan Abreu, “Çok iyi Kolombiyalı arkadaşlarım vardı. Falcao da onlardan biri.. Çok iyi bir oyuncu. River Plate’te beraber oynadık. Büyük bir kapasiteye sahip fantastik bir oyuncu. Çok rekabetçi bir isim o. Onun oyununa ve tekniğine büyük saygı duyuyorum. Size her zaman öğrenmeyi öğreten biri. Bize gösterdikleri ortada… River’da Falcao’nun gördüğünü görmedim” dedi.
KOLOMBİYA TAKIMLARI İSTİYOR
Abreu, Falcao’nun Kolombiya’nın da en önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi: “Falcao, Arjantin futbolundaki tüm unsurları birleştirdi ve mükemmel bir oyuncu oldu. O Kolombiya’nın da önemli isimlerinden biri. Kolombiya’da liderlik etme olasılığı bundan uzak tutulmayacak. Kişi istediği zaman merdivende yükselebilir. Falcao’nun Kolombiya’da önderlik edebilme olasılığı var. Onu isteyen Kolombiya takımları da var.”
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