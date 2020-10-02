Scout ekibinden Beşiktaş yönetimine Dyego Sousa baskısı: En az 20 gol atar

Sabah

Beşiktaş, Portekizli golcü Dyego Sousa için Çin ekibi Shenzen ile temaslara başladı. 31 yaşındaki forvete 1 yıllığına 1,5 milyon euro maaş teklif edildi. Siyah-Beyazlıların scout ekibi ise Dyego Sousa için iddialı: En az 20 gol atar.

Beşiktaş, forvet transferinde Kalinic'in alternatifi olarak listesinde tuttuğu Dyego Sousa için girişimlerini sürdürüyor.



1,5 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF EDİLDİ

Siyah-beyazlılar, kiralamak istediği Sousa'nın bonservisini elinde bulunduran Çin ekibi Shenzen ile resmi temaslara başlarken, oyuncuya da 1 yıllığına 1.5 milyon Euro teklif etti. 31 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş'ın gündemine gelmesi ise kulübün scoutlarının raporu doğrultusunda gerçekleşti.

SCOUT EKİBİ İDDİALI: EN AZ 20 GOL ATAR

Scout ekibinin, Dyego Sousa için "Süper Lig'e çok uygun bir oyuncu profili var. Skor katkısının çok yüksek olacağına inanıyoruz. Sezon içerisinde en az 20 gol atar" şeklindeki raporu yönetimi etkiledi. Sousa'nın aralık ayına kadar Benfica ile kiralık sözleşmesi var ancak Portekiz ekibi futbolcunun ayrılığına onay vermiş durumda. Bu sezon Benfica'da hiç oynamayan tecrübeli futbolcu, son maçına 1 Ağustos tarihinde çıkmıştı.