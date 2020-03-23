Schumacher ailesinde koronavirüs paniği yaşanıyor

Sağlık durumu nedeniyle koronavirüsün risk teşkil ettiği gruba dahil olan Schumacher için ailesi alarm verdi.
Ailenin yaşadığı İsviçre'de şu ana kadar 2200'den fazla koronavirüs vakası ve buna bağlı 18 ölüm açıklandı.
Genova Gölü kenarında yaşayan Schumacher ailesi, Michael'ın virüsten korunması için ekstra tedbirler aldı.
Karantina koruması
Herhangi bir enfekte durumu yaşanmaması için Micheal'ın bir nevi karantina halinde ekstra korumaya alındığı ve ailenin de buna göre hareket edeceği bildirildi.
Kesin ölüm
Koronavirüsün Schumacher'e bulaşması halinde kesin ölümle sonuçlanabileceği ifade edildi.
7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in yeri sır gibi saklanırken 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.
Fransız Paris Match dergisinin haberine göre yıldız pilot Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor" demişti.
Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez konuştu. Albayrak, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum” dedi.
Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündüz A Spor'da, “Lig oynanmazsa iptal edilir veya olduğu gibi tescil edilir” dedi. Akşam Haber Global'e bağlanıp, “Bana göre oynanmazsa sezon oynanmamış sayılmalı” diye konuştu.
Galatasaray'ın Belçika ekibi Standard Liege'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu. İngiliz ekibinin Demokratik Kongolu stoper için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.
Fenerbahçe yönetimi, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor.
John Obi Mikel'in sürpriz ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor'un listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürürken Kanga'nın Galatasaray'da oynayan vatandaşı Mario Lemina'dan Trabzonspor'la ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Lemina'nın olumlu referansıyla birlikte Bordo-Mavililerin transferi bitirme aşamasına geldiği kaydedildi.