Schneiderlin kapışması

AKŞAM
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş şimdi de Everton’ın Fransız oyuncusu Morgan Schneiderlin’dekarşıya karşıya geldi. 29 yaşındaki Schneiderlin, geçen sene Everton formasıyla 16 maça çıkmıştı. Başarılı orta saha oyuncusu 2016-2017 sezonu devre arasında Manchester United’dan Everton’a 23 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.
“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Hakem atamaları bundan sonra bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.
DORTMUND Japon oyuncu için bonservis bedeli talep edince, Kagawa’ya talip olan kulüpler de geri adım attı.
Beşiktaş’la ismi anılan Elyounoussi’nin hocası Hasenhuttl, “Burada kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefleri varsa, onu tutamayız. Çözüm bulmalıyız” dedi.
G.Saray’ın kupa zaferinin ardından Falcao, Muslera’nın paylaşımına yorum yaptı ve “Cimbombom” mesajını attı. Muslera ona, “G.Saray’a gel idol” cevabı verdi. Donk da, “Gel, sezon başlıyor” mesajıyla sohbete katıldı. Abdürrahim Albayrak da Falcao’yu sosyal medyada takibe başladı.
TRANSFER döneminde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin bu yarışı bitmek bilmiyor.