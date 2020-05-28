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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 07:47
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Schalke'nin mağlubiyet serisi devam ediyor

Schalke'nin mağlubiyet serisi devam ediyor

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Almanya Bundesliga'nın 28'inci haftasında A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta Fortuna Düsseldorf, evinde Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin galibiyet golünü A Milli oyuncu Kenan Karaman attı.

Almanya Bundesliga’da 28’inci hafta heyecanı yaşandı. Fortuna Düsseldorf, Esprit Arena’daki karşılaşmada Schalke 04’ü ağırladı. A Milli Takım oyuncularını karşı karşıya getiren maçta, ev sahibi ekipte Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Konuk ekipte ise Ozan Kabak kendine ilk 11’de yer bulurken, Ahmed Kutucu ise maça 74’üncü dakikada dahil oldu.

Düsseldorf, maça hızlı başlayarak etkili oynasa da ilk yarıda gol olmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti.

Konuk ekip Schalke, 53’üncü dakikada McKennie ile 1-0 öne geçti. Düsseldorf cevabı karşılaşmanın 63’üncü dakikasında Hennings ile verdi: 1-1. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekipte bu kez de sahneye A Milli oyuncu Kenan Karaman çıktı. Karşılaşmanın 68’inci dakikasında Kaan'ın asistti ve Kenan’ın golüyle Düsseldorf öne geçmeyi başardı: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip 4 maç sonra galip gelerek puanını 27’ye yükseltti. Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.

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