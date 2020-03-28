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aksam.com.tr
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 07:41
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  • 28 Mart 2020 Cumartesi 07:41

Schalkeli futbolcular alacaklarından vazgeçti

Schalkeli futbolcular alacaklarından vazgeçti

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Bundesliga ekibi Schalke'de futbolcuların 30 Haziran'a kadar olan alacaklarından feragat edecekleri duyuruldu.

Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı Schalke 04i futbolcuların sezon sonuna kadar alacaklarından feragat ettiğini açıkladı.

Schalke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün yaklaşık 600 kişilik personelinin geleceğini düşündüğünü ve futbolculardan istenen feragatin kabul edildiği belirtildi. Kulüp Müdürü Jochen Schneider açıklamasında futbolcuların sorumluluklarının farkında olduğunu görmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek yapılan bu dayanışmanın futbolcuların sadakatinin bir işareti olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Öte yandan yapılan açıklamada futbolcularla yapılan anlaşmanın ikramiyeler ve genel maaşlar konusunda 30 Haziran'a kadar olduğu belirtilirken sezonun geri kalanı için yapılacak duyurulara göre önümüzdeki sezon planlamasının şekilleneceği belirtildi.

(Sporx)

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