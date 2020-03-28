Schalkeli futbolcular alacaklarından vazgeçti

Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı Schalke 04i futbolcuların sezon sonuna kadar alacaklarından feragat ettiğini açıkladı.
Schalke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün yaklaşık 600 kişilik personelinin geleceğini düşündüğünü ve futbolculardan istenen feragatin kabul edildiği belirtildi. Kulüp Müdürü Jochen Schneider açıklamasında futbolcuların sorumluluklarının farkında olduğunu görmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek yapılan bu dayanışmanın futbolcuların sadakatinin bir işareti olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Öte yandan yapılan açıklamada futbolcularla yapılan anlaşmanın ikramiyeler ve genel maaşlar konusunda 30 Haziran'a kadar olduğu belirtilirken sezonun geri kalanı için yapılacak duyurulara göre önümüzdeki sezon planlamasının şekilleneceği belirtildi.
(Sporx)
Liglerin ertelenmesi, bin 472 hakemin gelirlerine darbe vurdu. Liglerde görev yapan toplam bin 493 hakemden, profesyonel olan 21 hakem maaşlarını alıyor ancak onlar da maç gelirlerinden oldu. Diğer bin 472 hakemin ise kazançları kesildi.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası... Yedek kaleci arayışında olan Alman devinin transfer listesinde 21 yaşındaki kalecinin yer aldığı öne sürüldü.
Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi
Lig yarışında geride kalan ve şampiyonluktan kopan Fenerbahçe'yi kadrodaki sıkıntılar çok etkiledi. Sakatlıklar nedeniyle sık sık oyuncuların farklı pozisyonlara geçmesi ana nedenlerden biri haline geldi.
Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in, Beşiktaş ile oynanan derbi maçı sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal ettiği ve takımın 4 gün bir araya gelmediği öğrenildi.
Sörloth: “Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum. Bol bol sinema izliyorum.”