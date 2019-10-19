Schalke'den flaş Ozan Kabak açıklaması: Suçlu değil

Schalke antrenörü David Wagner, A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçın ardından yaşanan "Asker Selamı" hakkında Ozan Kabak ile konuştuklarını açıkladı.

Ozan Kabak ile konuştuklarını ifade eden Wagner, "Futbolcularımızla fikir alışverişinde bulunduk ve kendilerine (Ahmet Kutucu ve Ozan Kabak) savaşı, terörü ve şiddeti asla ve asla kabul etmeyeceğimizi söyledik. Yaptığımız bu görüşme benim için de son derece bilgilendiri oldu ve Türkiye'de ordunun nasıl algılandığını öğrenmiş olduk" dedi.

Ozan Kabak'ı hiçbir şekilde suçlamadığını ifade eden Wagner, "Yaşanan süreçte Ozan Kabak'ı hiçbir şekilde suçlamıyorum. Ozan Kabak da Schalke'de ve Almanya'da silahlı kuvvetlere nasıl bir bakış açısı olduğunu oldukça iyi biliyor" şeklinde konuştu.

(Sporx)