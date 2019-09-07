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Schalke ve Werder Bremen, Abdülkadir Parmak için devreye girdi

Schalke ve Werder Bremen, Abdülkadir Parmak için devreye girdi

Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak için Schalke ve Werder Bremen devreye girdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da oynadığı futbolla ‘yeni transfer’ yakıştırmaları alan ve Ünal Karaman’ın en fazla güvendiği futbolcuların başında gelen Abdülkadir Parmak’ın Alman kulüpleri tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

SCHALKE VE WERDER BREMEN ABDÜLKADİR PARMAK'I TAKİP EDİYOR

15 Ağustos’ta evinde Trabzonspor’a 2-1 mağlup olduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ‘Abdülkadir Parmak’ı takımımda görmek isterdim’ açıklaması yaparak 24 yaşındaki orta sahanın dikkat çekmesini sağlayan Vaclav Jilek, Avrupa devlerini harekete geçirirken, yetenekli oyuncu için Schalke ve Werder Bremen’in şimdiden nabız yokladığı bildirildi. Bu sezon Trabzonspor’un oynadığı 7 maçın hepsinde görev aldığı gibi Şenol Güneş’in de dikkatini çekerek milli takıma seçilen Abdülkadir, Onazi – Obi Mikel – Sosa gibi tecrübeli futbolcuların gerisinde kalmazken, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun 2020’de kontratı bitecek oyuncusu için şimdiden çalışmalara başladığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Abdülkadir Parmak 6 gol 2 asist yapmıştı.

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