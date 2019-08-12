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  • Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider: Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:59
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:34

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider: Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider: Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor

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Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın Beşiktaş'a transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan Yevhen Konoplyanka, adım adım siyah beyazlı formayı giymeye yaklaşıyor.

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, Ukraynalı futbolcunun Beşiktaş ile görüşmesi hakkında Almanya'nın WAZ gazetesine konuşurken ''Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor ancak henüz bitmiş olduğunu söyleyemem.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş ile Schalke, Konoplyanka için 2.5 milyon euro karşılığında el sıkışmış ancak ödeme planında anlaşamamışlardı. Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro'yu 1 yıl içinde 7 taksitle ödemeyi önerdiği ancak Alman kulübünün bu rakamın 6 ay içinde 3 taksitte ödenmesini şart olarak sunduğu gelen bilgiler arasında.

EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve şu ana kadar Ukraynalı yıldız için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Yönetimin Schalke ile bir görüşme daha yaparak işi bitirmek istediği belirlendi.

(Sporx)

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