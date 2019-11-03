Schalke, Ozan Kabak'ın da bir gol attığı karşılaşmada Augsburg'u mağlup etti

Augsburg'un golleri 38. dakikada Daniel Baier ve 60. dakikada Alfred Finnbogason'dan (penaltı) geldi. Schalke'nin gollerini 45. dakikada Stephan Lichtsteiner (kendi kalesine), 71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit kaydetti.

OZAN KABAK İLK GOLÜNÜ ATTI

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke formasıyla bu sezon ligde ilk kez bir maça 11'de başladı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Schalke'nin kazandığı duran topa ileri çıkan Ozan Kabak, Daniel Caligiuri'nin ceza sahasına ortaladığı topa kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ozan Kabak, Schalke'deki ilk golün attıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.