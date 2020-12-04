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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 14:10
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Schalke ile Milan arasında Ozan Kabak pazarlığı sürüyor

Schalke ile Milan arasında Ozan Kabak pazarlığı sürüyor

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Sporx

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, Ozan Kabak için Milan'a kapıyı kapatmadı.

AC Milan'ın Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ı transfer etmek istediğine yönelik haberlerin ve açıklamaların ardı arkası kesilmiyor.

La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Ozan Kabak'ın transferinden vazgeçmediği ve Stuttgart günlerinden bu yana Türk milli yıldızı yakından takip ettiğini yazdı. Ocak ayında Schalke'nin kapısını çalacak olan Milan, bu transfer için 15 milyon euro bütçe ayırdı. Schalke ise 20 milyon euro talep etti ve bu rakamın aşağısını kabul etmeyeceği cevabını iletti.

BILD: "OZAN'IN SATIŞI TEPKİLERİ PATLATIR"

Bild ise Schalke'nin Ozan Kabak'ı satmak konusunda gönülsüz olduğunun altını çizdi. 9 haftası geride kalan Bundesliga'da 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle son sırada yer alan Schalke'nin en iyi savunma oyuncusunu satmasının tepkileri artıracağı bilgisini verdi. 9 haftada 28 gol yiyen Schalke'de Ozan Kabak'ın ancak 45 milyon euroluk satın alma maddesi kullanılırsa ayrılabileceğini yazdı.

SCHALKE: "GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a konuşan Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Ekonomik açıdan hala çok zor günler geçiriyoruz. Belki de bu sezonun tamamını seyircisiz olarak geçireceğiz. Bu nedenle herhangi bir transfer teklifini göz ardı edemeyiz. Milan ile Ozan Kabak'ın transferi için son resmi görüşmemizi sezon başı transfer döneminin son günlerinde yapmıştık. Çok geç kalmışlardı ve bu nedenle satış olmadı. Son 10 günde ise resmi bir şey yok. Sadece gazetelerdeki haberler var." açıklamasını yaptı.

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