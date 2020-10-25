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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 09:53
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Schalke 04'ün galibiyet hasreti 21 maça çıktı

Schalke 04'ün galibiyet hasreti 21 maça çıktı

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Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a 3-0 mağlup olan Schalke 04, 21 haftadır galibiyet yüzü görmüyor.

Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı Schalke 04, üst üste 21. maçından da galibiyet alamayarak büyük bir seriyle karşı karşıya.

Bundesliga'nın 5. haftasında Ruhr bölgesi derbisinde Dortmund'a 3-0 ile boyun eğen Schalke'nin şanssızlığı devam ediyor. Son galibiyetini geçtiğimiz sezon 17 Ocak tarihinde Mönchengladbach karşısında alan Schalke 14 yenilgi 7 beraberlik aldı.

Eylül ayının sonunda teknik direktör David Wagner'in görevine son veren Schalke yönetimi göreve Manuel Baum'u getirmişti.

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