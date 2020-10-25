Schalke 04'ün galibiyet hasreti 21 maça çıktı

Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı Schalke 04, üst üste 21. maçından da galibiyet alamayarak büyük bir seriyle karşı karşıya.
Bundesliga'nın 5. haftasında Ruhr bölgesi derbisinde Dortmund'a 3-0 ile boyun eğen Schalke'nin şanssızlığı devam ediyor. Son galibiyetini geçtiğimiz sezon 17 Ocak tarihinde Mönchengladbach karşısında alan Schalke 14 yenilgi 7 beraberlik aldı.
Eylül ayının sonunda teknik direktör David Wagner'in görevine son veren Schalke yönetimi göreve Manuel Baum'u getirmişti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz hakkında bir açıklama daha yaptı.
Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'de golcüler bu sezon da suskun kaldı.
Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a 3-0 mağlup olan Schalke 04, 21 haftadır galibiyet yüzü görmüyor.
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine imza atan Yukatel Denizlispor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 17. kez rakip olacak.