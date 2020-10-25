Schalke 04'ün galibiyet hasreti 21 maça çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş bu kez Cenk'in işini bitiriyor Beşiktaş bu kez Cenk'in işini bitiriyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.

Fener devreye girince Çebi, Dorukhan için ağız değiştirdi! Fener devreye girince Çebi, Dorukhan için ağız değiştirdi! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz hakkında bir açıklama daha yaptı.

Göztepe'nin golcüleri kayıplara karıştı Göztepe'nin golcüleri kayıplara karıştı Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'de golcüler bu sezon da suskun kaldı.

İnanılmaz! Seri 21 maça çıktı İnanılmaz! Seri 21 maça çıktı Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a 3-0 mağlup olan Schalke 04, 21 haftadır galibiyet yüzü görmüyor.

Denizlispor, Beşiktaş'ı yeneceğine inanıyor Denizlispor, Beşiktaş'ı yeneceğine inanıyor Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine imza atan Yukatel Denizlispor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.