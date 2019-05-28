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28 Mayıs 2019 Salı 10:24 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 10:24

Schalke 04'ten Novak için Trabzonspor'a resmi teklif

Schalke 04'ten Novak için Trabzonspor'a resmi teklif

Schalke 04, Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak'a 3,5 milyon Euro tutarında bir teklif yaptı. Bu teklifi değerlendirmek istemeyen yönetim, oyuncunun da takımda kalmak istediğinden yola çıkarak transfer tekliflerine kapıyı kapatmak istiyor.

Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak, performansıyla lige damga vurmuştu. Birçok takım tarafından yakından takip edilen Novak için Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün ve yine aynı ligden başka bir takımın teklif yaptığı belirtildi.

Yaklaşık 3 milyon 500 bin Euro'yu bulan bu teklifi değerlendirmek istemeyen yönetim, oyuncunun da takımda kalmak istediğinden yola çıkarak transfer tekliflerine kapıyı kapatmak istiyor. Ancak rakamın artması durumunda Trabzonspor'un yeni yol haritası belirleyeceği ve konuyu yönetim kurulu toplantısında masaya yatıracağı ifade edildi.

Novak 1.9 milyon Euro'ya Midtjyyland'dan transfer olmuştu.

(Sabah)

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