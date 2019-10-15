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  3. Schalke 04, Ozan Kabak'ı baskı altına almaya çalışıyor: Sakın asker selamı verme!

Schalke 04, Ozan Kabak'ı baskı altına almaya çalışıyor: Sakın asker selamı verme!

Schalke 04, Ozan Kabak'ı baskı altına almaya çalışıyor: Sakın asker selamı verme!

Almanya'da Enver Cenk Şahin'in paylaşımı nedeniyle St. Pauli'den gönderilmesinin ardından Schalke'den de Ozan Kabak için açıklama geldi.

Schalke 04, A Milli Takımımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize yolladığı selamın Avrupa'da tepki görmesinin ardından Ozan Kabak ile ilgili bir açıklama yaptı.

Schalke'nin Kicker'e yaptığı açıklamasında, Arnavutluk ve Fransa maçı sonrasında Asker Selamı yapan Ozan Kabak ile konuşulacağı ve bunu yapmaması isteneceği belirtilirken, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sempolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

Sakatlıktan yeni dönen Ozan Kabak, Arnavutluk ve Fransa maçlarında yedek kulübesinde yer almıştı.

(Sporx)

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