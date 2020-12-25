Schalke 04, Ozan Kabak için 40 milyondan 25 milyon euroya düştü

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Milli futbolcumuz Ozan Kabak'a Liverpool ve Milan'ın yoğun ilgisi sürüyor.
40 MİLYONDAN 25 MİLYON EUROYA DÜŞTÜLER
Maddi sorunlar yaşayan ve Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke'nin Ozan Kabak'ın satışına hazır olduğu belirtilirken konuşulan bonservis bedelinin detayları da netleşti. Daha önce Ozan'ın bonservis bedelinin 40 milyon euro civarı olarak belirleyen Schalke'nin devre arasında ödenecek 25 milyon euroya ikna olabileceği ifade ediliyor.
Ozan Kabak bu sezon Bundesliga'da 8 maçta 705 dakika süre alarak takımının skor yüküne katkı sağlayamamıştı.
Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. 23. dakikada yaşanan ve geceye damga vuran pozisyon sonrası yayıncı kuruluştan daha önce uygulanmamış sürpriz bir hamle geldi.
DETAY
• Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi.
• Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.
Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı 5 maçlık cezayı, futbol gündemini ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı.
• "Hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil."
• "Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var."
Kış transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalara hız verdi. Bu minvalde sarı-lacivertliler, yazın kadrosuna katamadığı Philip Zinckernage için hamlesini yaptı ve menajeriyle görü
Bundesliga'da zor günler geçiren, diğer yandan da ekonomik sorunlarla boğuşan Schalke 04, Milan ve Liverpool gibi devlerin kıskacındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak için, daha önce talep ettiği 40 milyon eurodan 25 milyon euro seviyelerine düştü.
Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Tümer Metin, canlı yayında siyah beyazlı takımda bir oyuncuyu hedef aldı. Metin, o isim için "halı sahaya bile çağırmam." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da antrenmanlara ve eylül ayında Atakaş Hatayspor ile oynanan hazırlık maçına geç kalan Luyindama'dan sürpriz bir hamle geldi. Bu hamle Kongolu yıldızın takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.