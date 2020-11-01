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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 10:53
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Schalke 04, Ozan Kabak için 30 milyon euro talep ediyor

Schalke 04, Ozan Kabak için 30 milyon euro talep ediyor

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Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Liverpool ve Milan'ın radarında olan milli stoperimiz Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.

Avrupa'nın dev kulüpleri A Milli Takım ve Schalke 04'ün genç stoperi Ozan Kabak'la ilgileniyor. 20 yaşındaki defans oyuncusu hem Liverpool hem de Milan'ın takibinde bulunuyor. Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun başarısı ve Merih Demiral'ın Juventus'ta yakaladığı çıkışın Ozan için referans teşkil ettiği kaydedildi.

Milan'ın devre arasında genç savunmacıya teklif götüreceği yazıldı. Liverpool'un da uzun süredir listesinde tuttuğu Ozan Kabak için artık adımlar attığı vurgulandı. Van Dijk'ın sakatlanıp sezonu kapatması nedeniyle Schalke 04'le temasa geçildiği aktarıldı. Alman kulübü de Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.

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Schalke'nin Ozan Kabak için istediği rakam ortaya çıktı

Schalke'nin Ozan Kabak için istediği rakam ortaya çıktı

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Liverpool ve Milan'ın radarında olan milli stoperimiz Ozan Kabak için 30 milyon euro istiyor.
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