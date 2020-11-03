Schalke 04, Milan'ın Ozan Kabak'ı istediğini doğruladı

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Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, İtalyan devi Milan'ın milli stoperimiz Ozan Kabak'ı istediğini resmen açıkladı.

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, WAZ gazetesine verdiği demeçte, "Milan, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Ozan için teklifte bulundu ancak onu göndermek bizim için söz konusu bile olamazdı" ifadelerini kullandı.



Milan, Liverpool'un da transfer listesinde yer alan 20 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde Schalke 04'ün kapısını yeniden çalacak.