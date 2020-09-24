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aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 13:11
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Schalke 04, Kerim Çalhanoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Schalke 04, Kerim Çalhanoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

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Geçtiğimiz aylarda TSG 1899 Hoffenheim'dan Schalke 04'e transfer olan U19 futbolcusu Kerim Çalhanoğlu ile profesyonel mukavele imzalandı.

Schalke 04 Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında TSG 1899 Hoffenheim'den transfer edilen Kerim Çalhanoğlu ile 2024 yılına kadar profesyonel mukavele imzalandığı belirtildi. Schalke 04 Kulübü Spor Direktörü Jochen Schneider genç futbolcudan övgüyle söz ederken, U19 Takımı Teknik Direktörü Norbert Elgert'in ise "Kerim, karakterli ve çok yetenekli ve geleceği olan bir genç futbolcu. Ben, O'nun için çok sevinçliyim" ifadelerine yer verildi.

Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04 formasıyla ilk maçına FC Köln U19 takımı karşısında kaptan olarak çıkarken Türk oyuncu hem savunmada hem de orta sahanın solunda görev yapıyor.

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