Schalke 04, 14 maçtır kazanamıyor

Almanya Bundesliga’nın 31’inci haftasında Schalke 04 sahasında Bayer Leverkusen’i konuk etti. Veltins Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte 51’inci dakikada Daniel Caliguiri, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Leverkusen’de 75’inci dakikada Kerem Demirbay’ın yerine oyuna dahil olan Paulinho, 81’inci dakikada skora denge getiren golü kaydetti. Mücadelede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
Öte yandan Schalke 04’te forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu ile Türk asıllı 19 yaşındaki futbolcu Can Bozdoğan mücadeleye ilk 11’de başladı. Ozan Kabak, 90 dakika sahada kalırken, Can Bozdoğan 69’uncu dakikada Timo Becker’e, Ahmed Kutucu ise 73’üncü dakikada Michael Gregoritsch’e yerini bıraktı. Ayrıca diğer bir Türk asıllı futbolcu Levent Mercan da 88’inci dakikada oyuna dahil oldu.
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.
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