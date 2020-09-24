Savunmaya Vitor Hugo

Sörloth'u Leipzig’e satan Trazonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya’dan globoesporte’nin haberine göre Bordo-Mavililer, Palmeiras’ın stoperi Vitor Hugo ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.
Bu transfer karşılığında oyuncunun kulübüne 4 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek.
Hugo, Trabzonspor’da forma giyen vatandaşları Guilherme ve Flavio’yu da sosyal medyadan takibe aldı. 2019’dan beri Brezilya ekibinde bulunan 29 yaşındaki oyuncunun mukavelesi 2024’e kadar devam ediyordu.
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