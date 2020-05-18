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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:45
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:50

Savunmanın lideri olacak! Fenerbahçe, Arslanagic için pazarlık masasında

Savunmanın lideri olacak! Fenerbahçe, Arslanagic için pazarlık masasında

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Son günlerde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Dino Arslanagiç transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin Belçikalı futbolcu için kulübü Royal Antwerp ile masaya oturduğu ve fiyat konusunda pazarlığa başladığı iddia edildi.

Todofichajes.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, Arslanagiç transferi için masaya oturdu.

Haberin detaylarında ise şu bilgilere yer verildi.

"Fenerbahçe, sezon başında belirlenen hedeften çok uzakta. Türk takımı, gelecek yıl şampiyonluğu kazanmak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, rekabetçi bir takım oluşturmanın peşinde.

SAVUNMANIN LİDERİ OLACAK

TodoFichajes'in edindiği bilgilere göre Fenerbahçe, Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagiç ile resmi sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Belçikalı savunmacı, Jüpiter Pro Ligi'nde en çok göze çarpan isimler arasında bulunuyor. Türkler, onun savunmanın lideri olmasını istiyor.

FİYATI BELLİ OLDU

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor ve bu transfer, 6 milyon euroya yakın bir rakamla tamamlanabilir." (Fotomaç)

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Savunmanın lideri olacak! Fenerbahçe, Arslanagic için pazarlık masasında
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Savunmanın lideri olacak! Fenerbahçe, Arslanagic için pazarlık masasında

Son günlerde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Dino Arslanagiç transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin Belçikalı futbolcu için kulübü Royal Antwerp ile masaya oturduğu ve fiyat konusunda pazarlığa başladığı iddia edildi.

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