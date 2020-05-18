SPOR GÜNDEMİ

Savunmanın lideri olacak! Fenerbahçe, Arslanagic için pazarlık masasında Savunmanın lideri olacak! Fenerbahçe, Arslanagic için pazarlık masasında Son günlerde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Dino Arslanagiç transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin Belçikalı futbolcu için kulübü Royal Antwerp ile masaya oturduğu ve fiyat konusunda pazarlığa başladığı iddia edildi.

İtalya'da koronavirüs salgınını yayan maç! Günün konusu oldu... İtalya'da koronavirüs salgınını yayan maç! Günün konusu oldu... İtalya'nın batısında korona virüsün hızlı yayılmasında etkili olanın; hastanede yapılan yanlış tanı ve Atalanta-Valencia maçı olduğu düşünülüyor.

Rekor hayali koronavirüse takıldı Rekor hayali koronavirüse takıldı Serbest dalış alanında elde ettiği sayısız başarı ile adından sıkça söz ettiren ve mart ayında dünya rekoru denemesi için gittiği Meksika'da koronavirüs engeline takılan milli sporcu Fatma Uruk, tüm sporcuların ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Kemik kıran geliyor... Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Kemik kıran geliyor... Koronavirüs futbol dünyasını durdururken kulüpler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor... İtalyan basınında çıkan habere göre Tuttomercato sitesi, Beşiktaş'ın Suudi Arabistan kulübü Al Wahda takımında forma giyen Brezilyalı stoper Renato Chaves ile ilgilendiğini yazdı.

Ezeli rakipler, Avustralyalı süper yetenek için karşı karşıya! Ezeli rakipler, Avustralyalı süper yetenek için karşı karşıya! Koronavirüs pandemisi sebebiyle futbol dursa da transfer çalışmaları aynı hızda sürüyor... Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Galatasaray ile bu sezon da taraftarına hayal kırıklığı yaşan Fenerbahçe bir kez daha transferde birbirlerine rakip oldular...

Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan! Galatasaray'a can suyu Arabistan'dan! Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Suudi Arabistan'ın büyük kulüplerinden Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Arabistan kulübü, Brezilyalıyı kadrosunda tutmak istiyor eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'a önemli bir nakit girdisi gelecek.