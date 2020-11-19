Savunmadaki eksikler Zidane'ı düşündürüyor

Zinedine Zidane, Real Madrid'in ligde ve Avrupa'da oynayacağı kritik maçlar öncesi defans hattını düşünüyor. Sergio Ramos ve Raphael Varane'nın milli maçlarda sakatlıklar yaşaması, Fransız teknik adamı zora soktu.
İspanya kaptanı Sergio Ramos, Almanya ile oynadıkları maçta sağ dizinden sakatlandı.
Fransız milli oyuncu Varane ise; omuzlarındaki rahatsızlık nedeniyle son maçın ilk yarısının ardından oyundan alındı.
İki stoper oyuncusunun son durumu, Real Madrid'de testlerden geçmelerinin ardından belli olacak.
Real Madrid, hafta sonu Villareal'le karşılaştıktan sonra hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında Inter'le karşılaşacak.
Galatasaray, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın transferini sezon sonunda gerçekleştiriyor. Genç forvetin menajeri ve amcası olan Ayhan Akman, konuyla ilgili net konuştu: Fatih hocaya sözümüz var.
Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Genç file bekçisi, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
West Ham United'dan ayrılmak isteyen Andriy Yarmolenko yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Tecrübeli futbolcunun menajeri, “Şartlar uygun olursa seve seve Fenerbahçe'de forma giyer” ifadesini kullandı. Transferde son söz teknik direktör Erol Bulut'ta.
Ayhan Akman, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Arda Turan'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Intercity İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi.
Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.