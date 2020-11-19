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aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 18:25
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Savunmadaki eksikler Zidane'ı düşündürüyor

Savunmadaki eksikler Zidane'ı düşündürüyor

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Real Madrid'de milli arada sakatlanan Sergio Ramos ve Raphael Varane, Zinedine Zidane'ı düşündürüyor.

Zinedine Zidane, Real Madrid'in ligde ve Avrupa'da oynayacağı kritik maçlar öncesi defans hattını düşünüyor. Sergio Ramos ve Raphael Varane'nın milli maçlarda sakatlıklar yaşaması, Fransız teknik adamı zora soktu.

İspanya kaptanı Sergio Ramos, Almanya ile oynadıkları maçta sağ dizinden sakatlandı.

Fransız milli oyuncu Varane ise; omuzlarındaki rahatsızlık nedeniyle son maçın ilk yarısının ardından oyundan alındı.

İki stoper oyuncusunun son durumu, Real Madrid'de testlerden geçmelerinin ardından belli olacak.

Real Madrid, hafta sonu Villareal'le karşılaştıktan sonra hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında Inter'le karşılaşacak.

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