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aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 08:00
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Savunma 'Emin' ellerde!

Savunma 'Emin' ellerde!

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Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

AKŞAM

GALATASARAY, dün Marcao’dan gelen haberle sarsıldı… SarıKırmızılılar, resmi sitesinden “Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur. MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” açıklamasını yaparak Sambacı’nın sakatlandığını duyurdu. Brezilyalı stoper, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

SAKATLIĞI FIRSATA ÇEVİRECEK

Marcao’nun bu beklenmedik sakatlığı Teknik Direktör Fatih Terim’i derinden sarstı… Devre arasında sakatlanan ve sezonu kapatan Luyindama’nın ardından Marcao’nun da sahalardan uzak kalacak olması tecrübeli çalıştırıcıyı mecburen alternatiflere yöneltti. Daha önceki yıllarda sakatlıklar nedeniyle Semih Kaya ve Ozan Kabak’ı altyapıdan çıkararak Türk futboluna kazandıran İmparator, bu durumu da fırsata çevirecek.

LİGDE VE KUPADA OYNADI

Terim’in kafasındaki ilk plan Donk-Emin Bayram olacak… Ahmet Çalık’ı alternatif olarak düşünen İmparator, Emin Bayram hamlesiyle hem Galatasaray’a hem de Türk futboluna yeni bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor… Bu sezon Türkiye Kupası’ndaki Tuzlaspor maçında forma giyen ve 90 dakika sahada kalan 17 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla takdir kazanmıştı. Emin, Süper Lig’de de Konyaspor maçının son anlarında oyuna dahil olmuştu.

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Savunma 'Emin' ellerde!

Savunma 'Emin' ellerde!

Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.

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