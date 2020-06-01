Satrançta büyük heyecan

Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da nefesler tutuldu.

AKŞAM

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters’da 3. sezonu tamamlandı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen 10 çevrim içi eleme sonrasında finale adını yazdıran 40 erkek ve 40 kadın satranç oyuncusu, Türkiye’nin en iyisi olabilmek için mücadele etti.

Turnuvanın açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştirdi ve tüm sporculara başarılar diledi. Kadınlar kategorisinde IM Ekaterina Atalık birinci, WGM Kübra Öztürk ikinci, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu üçüncü oldu. Erkeklerde ise birinciliği Vugar Rasulov elde etti. Dragan Solak ikinci, Tuna Onat Nalbant ise üçüncü oldu.