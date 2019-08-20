Sassuolo, milli oyuncu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı

Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer harekatına hız verdi. Konoplyanka ile anlaşan Beşiktaş, Schalke 04 ile imza aşamasına geldi

Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun kiralanması konusunda Tottenham ile prensip anlaşmasına vardı

Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.

İşte Galatasaray'ı FFP kurtaracak sürpriz transfer

Şu anda 3 milyon euro ekside olan Galatasaray, bu açığını Yunus Akgün'ü satarak tamamlamak istiyor.