Sassuolo, milli oyuncu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı

Yaz transfer döneminde Juventus'la sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın eski takımı Sassuolo, 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür'ü renklerine bağladığını duyurdu. Milli oyuncunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.
2 kez A Milli Takım forması giyen Müldür, geçen sezon altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien'de 39 resmi maçta forma giydi. (DHA)
Monaco, Islam Slimani transferini resmen açıkladı.
Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer harekatına hız verdi. Konoplyanka ile anlaşan Beşiktaş, Schalke 04 ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun kiralanması konusunda Tottenham ile prensip anlaşmasına vardı
Fiorentina, 32 yaşındaki sol bek Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teklifini yaptı.
Fenerbahçe'de Victor Moses, sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Monaco'da Falcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası Slimani için harekete geçildi.
Şu anda 3 milyon euro ekside olan Galatasaray, bu açığını Yunus Akgün'ü satarak tamamlamak istiyor.