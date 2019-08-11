'Şaşırtıcı proje'

AKŞAM
Chile.as.com sitesi, “Arturo Vidal ve Gary Medel’i bir araya getirmek isteyen şaşırtıcı kulüp” başlığıyla verdiği haberde, “Barcelona’nın satabileceği oyuncuyu Beşiktaş almak için girişimlerde bulunuyor ancak Inter Kulübü bir adım önde” yorumu yapıldı.
Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.
İngiliz basını, Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred’in, Galatasaray’a 1 yıl kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını yazdı. Kulüpler arasında artık son görüşmeler yapılıyor!..
Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes, Fransız kulübüne, “Eğer Falcao’ya Galatasaray’a gitmesi için izin vermezseniz, ocak ayında onu bedelsiz olarak Amerika Ligi’ne götürürüm” dedi. Sonrasında Albayrak’la Falcao’nun fotoğrafı geldi.
Stoperde iyice arka planda kalan Sadık Çiftpınar, formayı kapmak için savaşacak. Sadık, Ersun Yanal’ın sisteminde katkı verebileceği inancında.
BEŞİKTAŞ’IN Şilili yıldız Arturo Vidal’i transfer edeceği şeklindeki iddialar Şili basınında geniş yer buldu.
Şili’nin Colo Colo takımının yönetimi, kulübün tarihi stadını yenileme kararı aldı. Model olarak da Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın uygulanması önerildi. Kapasite 47 bin kişiden 66 bin kişiye çıkarılacak.
Başakşehir’in Avrupa’daki durumuna göre Mahmut Tekdemir için harekete geçilecek. Ozan Tufan’ın yükselen performansı da önemli bir etken. Bu yüzden acele bir hamle yapılmıyor. Hafta içinde her şey netleşecek.