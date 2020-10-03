Sarunas Jasikevicius koronavirüse yakalandı

Belhanda'da işlem tamam! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Uzun süredir Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray sonunda muradına erdi. Faslı futbolcu, eski takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılıların bu transferden kasasına 7 milyon euro koyması bekleniyor ancak bazı kaynaklar da Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceğini iddia ediyor.